Drenthe Toen #12: Hoe overleed sergeant Byrman, en Zwartemeer, grensdorp in WO2

Een 22-jarige gedetineerde sergeant overlijdt in 1950 in het hospitaal in Veenhuizen. Er klopt iets niet, maar wat? Egbert Brink schreef het boek 'De Nacht van Byrman' erover. Hij vertelt over zijn onderzoek. Verder praten we over het grensdorp Zwartemeer. Herman Lubbers schreef een boek over de invloed van de oorlog op het dorp. Daarnaast gaan we weer naar een verdwenen huis van stand en duiken we in de dierengeschiedenis.

De 22-jarige gedetineerde sergeant Ferdinand Byrman stierf in november 1950 een niet-natuurlijke dood in Veenhuizen. Egbert Brink ging op zoek naar de omstandigheden rond zijn dood en schreef het boek 'De Nacht van Byrman'.Op 24 november 1870 bericht een krant over de hevige regenval waardoor Drenten vast kwamen te zitten in de modder. Ook zijn er problemen met een kerkklok en leest Aaldert Oosterhuis onder meer een bijzondere advertentie voor.Als grensdorp had Zwartemeer een bijzondere positie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Herman Lübbers maakte de oorlog mee als kleine jongen en vertelt de verhalen uit het dorp, samen met zijn zoon.Ondanks sloop en herbestemming bepalen boerderijen voor een groot deel het Drentse landschap. Ineke Den Hollander geeft een lezing over het onderwerp. Zij vertelt er bij ons alvast over.In een nieuwe rubriek van Drenthe Toen komen ook dieren aan bod. Deze keer gaat het over de fazant. Een vogel die vandaag de dag een stuk zeldzamer is, omdat hij niet meer wordt gefokt en uitgezet voor de jacht.In het Drenthe Toen-nieuws deze keer twee agendatips. Zo hebben we het over de voorstelling GAS en zit Radio Westerbork er weer aan te komen. Zondag 2 december zenden we Drenthe Toen rechtstreeks uit vanuit Herinneringscentrum Kamp Westerbork met muziek en speciale gasten.We bezoeken al wekenlang de plekken waar verdwenen huizen van stand ooit stonden. Deze keer gaan we samen met historicus Paul Brood langs bij Huis Terheijl waar de huidige eigenaren van het landgoed ons ontvangen.In het RONO-archief vonden we een opname met in de hoofdrol Henk Weidgraaf, de Drentse oud-politicus. In dit fragment uit 1976 hoort u Weidgraaf in een heel andere rol.In het boek 'Jeugdherinneringen' schreef Wiebe Kruijer 300 pagina's vol verhalen over zijn jeugd. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van Kruijer. Dit keer een herinnering uit zijn basisschooltijd.Egbert Brink -Herman Lübbers -Ineke Den Hollander -Henk Luning -Paul Brood -Sophie Timmer