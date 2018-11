Deel dit artikel:













Podiumplaats voor Frank Vreugdenhil in Groningen Podiumplaats voor Frank Vreugdenhil (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil is vanmiddag in Groningen, tijdens de finale van de Trachitol-vierdaagse, als derde gefinisht. De plantenkweker uit Eldersloo moest in de sprint Simon Schouten en Sjoerd den Hertog voor zich dulden.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik rij op zich goed dit seizoen. Vandaag is de wedstrijd met 150 rondes iets langer dan normaal en dan kom ik beter tot m'n recht. Maar er werd vandaag hard gereden, zonder onderbreking", zegt Vreugdenhil na afloop.



Sterke vierdaagse Kevin Hoekstra

Twintig mannen pakten één ronde voorsprong op het peloton. Naast Vreugdenhil was ook Kevin Hoekstra uit Bovensmilde van de partij. De schaatser van Bouwselect reed deze week drie keer in de top tien en stond op de vijfde plaats in het tussenklassement. Maar vandaag kon Hoekstra het niet afmaken. In de finale stapte hij uit de wedstrijd.



Zijn ploeggenoot Jouke Hoogeveen was lang op jacht naar een twee ronde voorsprong. Zijn hele ploeg offerde zich op, maar het mocht niet baten. Ook Kevin Hoekstra, die aan het einde van z'n latijn was, stelde zich in de finale nog even gedienstig op maar verliet daarna de wedstrijd.



Eindklassement Evert Hoolwerf

De eindoverwinning in de Trachitol-Trophy ging naar Evert Hoolwerf. Hij verloor z'n naaste concurrent Crispijn Ariëns vandaag niet uit het oog.