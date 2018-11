Emmen wint topper in 1F, SVBO en VKW houden aansluiting

VOETBAL - Emmen heeft in de 1e klasse F goede zaken gedaan door met ruime cijfers te winnen van FVC uit Leeuwarden.Ook SVBO en VKW wisten ruime zeges te pakken en hebben daardoor aansluiting bij de top van de ranglijst.

De uitzending van Onze Club met vier derby's en de rubriek 'de vijfde klasse F'

In Leeuwarden werd een topper uit de 1e klasse F gespeeld tussen koploper Emmen en de nummer drie FVC. Hierbij lieten de Drentse amateurs geen spaan heel van de thuisploeg. Patrick Eberhard, Nick Kroeze, Sem Nijkamp en Wouter Smallenburg zorgden voor vier treffers, terwijl FVC slechts één keer wist te scoren. Door de 1-4 overwinning staat Emmen nog altijd bovenaan de ranglijst met negentien punten. De ploeg deelt de kop met SWZ uit Sneek.In Barger-Oosterveld heeft SVBO een riante 3-0 zege gepakt op GRC Groningen. In de eerste helft had de thuisploeg al een 2-0 voorsprong genomen en in de laatste minuut van de wedstrijd werd de eindstand vastgelegd. Met 18 punten uit negen wedstrijden staat SVBO derde in de 1e klasse.In Groningen won VKW uit Westerbork een knotsgekke wedstrijd tegen Stadspark. De thuisploeg kwam al na vijf minuten op voorsprong, maar niet veel later maakte Robert Veen de gelijkmaker. Binnen het eerste kwartier schoten Frits Nijstad en Anjo Willems zelfs een 1-3 voorsprong bijeen. In de rust gingen beide partijen bij een stand van 2-4 van het veld.Na de rust werd er nog twee keer gescoord. Eén keer aan de kant van Stadspark en één keer door Frits Nijstad van VKW. Uiteindelijk won de ploeg uit Westerbork met 3-5 en klimmen daarmee naar de vierde plaats in de ranglijst. De ploeg heeft 16 punten uit negen wedstrijden.Voor GOMOS en Nieuw Buinen was er zondagmiddag geen succes. Nieuw Buinen ging met 1-3 onderuit tegen Bergum. Thijs Hateboer wist in de slotfase van de wedstrijd een eretreffer te maken, maar de ploeg kwam een snelle 0-2 achterstand in de eerste helft niet te boven. GOMOS uit Norg ging gelijk op met tegenstander Heerenveen, maar de bezoekers maakten vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd. 1-0. GOMOS staat na de negende speelronde op de negende plaats. De ploeg behaalde tot nu toe 11 punten. Nieuw Buinen staat nog altijd laatste met 4 punten.