Rolder Boys en Valthermond houden elkaar in evenwicht

VOETBAL - De wedstrijd in de 2e Klasse L tussen Rolder Boys en Valthermond is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Vóór rust waren het de gasten die de beste kansen hadden, maar Rolder Boys scoorde vlak voor de thee 2-1. Na rust zorgde Tom Meijers voor de 2-2 eindstand.

Door het gelijke spel zakt Valthermond een plekje naar plaats 4. Rolder Boys blijft in de middenmoot steken op plek acht.De gasten uit Valthermond begonnen gelijk furieus aan de wedstrijd. De ploeg van trainer Harris Huizingh kreeg gelijk goede mogelijkheden via Demy te Velde, Luuk Kenter en Tom Meijers. Laatstgenoemde kopte een corner tegen de lat. Na elf minuten spelen kwam dan toch de verdiende openingsgoal via Jesper De Graaf, die de bal achter de doelman schoot na mooi voorbereidend werk van Te Velde.Na ruim twintig minuten leek Valthermond zelfs op 2-0 te komen via opnieuw De Graaf, maar zijn volley werd nota bene verdedigd door zijn eigen ploeggenoot Luuk Kenter. Rolder Boys, zonder trainer Jan Korte op de bank, werd in het tweede deel van de eerste helft sterker, maar dat leidde aanvankelijk niet tot grote kansen. Toch scoorde de thuisploeg twee keer binnen vijf minuten. Het schot van Sander Jansen werd van richting veranderd door Siemen Krikke. Kort daarna was het Jasper Kroon die een corner feilloos achter doelman Joost Schrik kopte.In de tweede helft waren de beste kansen voor Rolder Boys. De attractiviteit was minder dan voor rust. Valthermond kon niet meer de hoge druk zetten wat het voor rust wel deed. De beste kansen waren voor Rolder Boys, maar Sander Jansen en Lars Uineken hadden het vizier niet op scherp staan. Uiteindelijk kwam Valthermond toch nog op gelijke hoogte via Tom Meijers, die het laatste tikje gaf na de kopbal van De Graaf.Jasper Kroon kon na afloop leven met het gelijke spel. “Op basis van de tweede helft hadden wij meer verdiend, maar de eerste helft was Valthermond beduidend beter.” Toch was Rolder Boys gebrand op een goed resultaat tegen de uitploeg. Vorig seizoen degradeerde de ploeg van trainer Jan Korte uit de 1e klasse nadat het in de play-offs verloor van Valthermond. “Die nederlaag deed ons veel pijn, dus wij wilden koste wat kost hier winnen. Ik dacht dat de winst na mijn treffer wel binnen was. Helaas niet."