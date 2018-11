Opmars Alcides stokt na verlies bij DEM

VOETBAL - Waar MSC vandaag goede zaken heeft gedaan in de Hoofdklasse A, heeft plaatsgenoot Alcides een goede opmars niet voort kunnen zetten. Bij DEM uit Beverwijk gingen de Meppelers met 1-0 onderuit.

Voorafgaand aan de wedstrijd stond DEM derde en beide ploegen kenden elkaar uit de nacompetitie van vorig seizoen. Toen won Alcides nog, maar dit keer was de thuisploeg een maatje te groot. DEM kwam niet veel aan scoren toe, maar de kopbal van Richie Owusu-Ansah was genoeg om te winnen.Door de nederlaag zakt Alcides naar de negende plaats in de ranglijst en ziet de ploeg MSC passeren, al hebben beide teams 17 punten gescoord. Woensdag mag Alcides alweer aan de bak, dan wacht Hoogeveen in de beker.