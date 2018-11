Roden met veel geluk langs hekkensluiter Peize

VOETBAL - Roden heeft met een grote portie geluk de derby van Noordenveld tegen Peize gewonnen. De ploeg van trainer Harry Zwiers had voldoende aan een trefzekere vrije trap: 1-0. Peize liet in de tweede helft verschillende uitstekende kansen op de gelijkmaker onbenut.

De uitzending van Onze Club met een ruime samenvatting van de derby

Door de bemazzelde zege blijft Roden in punten gelijk met koploper LSC 1890. De Friezen wonnen deze speelronde bij Jubbega (1-2). Voor Peize nemen de zorgen verder toe. De hekkensluiter blijft op twee punten staan en ziet de achterstand op Lewenborg oplopen tot vijf punten. De Groningse concurrent greep de volle buit in de thuiswedstrijd tegen Oerterp (2-0).Peize had al vroeg de leiding kunnen nemen in de derby. Met een uithaal raakte Arnold van der Ploeg de lat. Ook Roden trof in de eerste helft het aluminium. Vincent van Santen zag de bal via de binnenkant van de paal uit het doel stuiteren. Via René de Vries kreeg de thuisclub voor rust een tweede grote kans. De aanvaller raakte de bal vrij voor keeper Lennart Renkema echter volledig verkeerd.Roden opende de score in de tweede helft alsnog. Een vrije trap van Rutger van der Laan belandde op gelukkige wijze via de paal in het doel. Na die treffer kreeg Peize meerdere grote kansen op de 1-1, maar de drager van de rode lantaarn faalde telkens in de afwerking. Frank Darwinkel, invaller David Kruizenga en Marco Consten kregen de bal niet langs doelman Klaas Kleiker.In de slotfase van de derby hielp Peize de grootste kans op de gelijkmaker om zeep. Nadat Kruizenga de paal had geraakt, schoot Peter Hars de bal in de rebound vlak voor het doel over.