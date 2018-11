Derby-Day in Onze Club

VOETBAL - Het is Derby-Day in RTV Drenthes' amateurvoetbalprogramma Onze Club. Vier van de vijf samenvattingen zijn echte burenruzies. Ook is er deze week natuurlijk weer een aflevering van de rubriek 'de vijfde klasse F'.

De uitzending van Onze Club

De meest in het oog springende wedstrijd is misschien wel die tussen Roden en Peize. De Noordenveld-derby in de 2e klasse K trok weer veel publiek. Helaas werd het geen doelpuntrijke wedstrijd, maar de spanning vergoedde veel.De kraker in de hoofdklasse A was die tussen MSC en Hoogeveen, tot vandaag de minst presterende- en best presterende club in de hoofdklasse. Het duel eindigde in een verrassende 4-1 overwinning voor MSC.In diezelfde hoofdklasse werd gisteravond een klassieker gespeeld, die tussen Achilles 1894 en Be Quick 1887. Het was namelijk al de 156e keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden. De gasten wonnen met 5-2.De zaterdagtak van Achilles 1894 speelde tegen stadgenoot LTC en ook dat duel werd gewonnen door de underdog. De thuisclub won met 2-1 door een hele late treffer van Michael Boersma.Verder zijn er beelden van Rolder Boys - Valthermond (zondag 2L) en zijn we voor de rubriek 'de vijfde klasse F' op bezoek bij NKVV. De club uit Dalerpeel ontving VCG uit Geesbrug.