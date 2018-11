Deel dit artikel:













Paintballers nemen afscheid van ‘mooiste locatie van Nederland’ Paintballer in actie in Gasselte (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Paintballers uit heel Nederland schieten voor de laatste keer in Gasselte (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Jeep is 'total loss' na paintball-battle (foto:RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Vele duizenden verfkogels zijn er de afgelopen jaren afgeschoten op het paintballterrein aan de Bosweg in Gasselte. Het stukje bos is onlangs verkocht en daarmee komt er een eind aan de paintballactiviteiten op die plek. Vandaag werd er voor het laatst op het unieke terrein geknald.

“Dit is wel heel jammer, want dit is zo’n beetje het mooiste veld wat er is in Nederland”, zegt de 60-jarige Jantienes Venekamp uit Zeijen. Hij is helemaal gek van het spelletje. “Het is de spanning dat je niet geraakt wilt worden en dat je iemand anders wel kunt raken.”



Eigenlijk gamers

Venekamp maakt deel uit van Team THOR. Een groep van paintball-liefhebbers uit Drenthe. Het team is in 1996 opgericht en was in eerste instantie een groep mannen die schietspelletjes deed op de computer. “We deden spellen zoals Quake 2 en 3 maar daar was steeds minder animo voor. Toen is een van ons gaan paintballen en voor ik wist had ik ook zo’n geweer aangeschaft”, zegt Steven Spruit uit Zeijen



Uniek

Team THOR maakte sinds 2012 gebruik van het veld in Gasselte. Elk jaar werden er verschillende wedstrijden en toernooien georganiseerd. Teams uit heel Nederland kwamen graag naar Gasselte. “Het is een groot veld en we hebben wat hoogteverschil op het terrein”, zegt Spruit. “Verder staan hier nog allemaal oude Center Parcs-huisjes en dat is echt uniek. Daar kan je tactisch hele mooie dingen mee doen.”



De laatste dag was een succes. Meer dan honderd paintballers kwamen af op de Open Dag en hebben vele spannende ‘battles’ gespeeld. De Drentse paintballers gaan hun wedstrijden vanaf nu waarschijnlijk in Biddinghuizen organiseren.