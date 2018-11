Dick Lukkien: Tweede tegengoal had twee luchtjes

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien baalde in de tweede helft van het naderende puntenverlies, maar telde met de 1-1 stand zijn zegeningen. "Dan maar een gelijkspel", zei hij tegen assistent-trainer Casper Goedkoop. Dat idee leefde echter niet bij de spelers, die vrijwel alles fout deden bij de beslissende goal van Ryan Koolwijk.

We hadden allemaal het idee dat de 2-0 eerder zou vallen dan de gelijkmaker. Keziah Veendorp, verdediger FC Emmen

"Toch zaten er twee luchtjes aan die tweede treffer", aldus Lukkien. "Ten eerste hadden ze nooit een ingooi mogen krijgen, want de bal ging via een speler van Excelsior over de zijlijn en bij het schot van Koolwijk staat er een speler, in buitenspelpositie, in mijn ogen toch wel erg dichtbij Kjell Scherpen. Dat de VAR de scheidsrechter daar niet naar laat kijken vind ik onbegrijpelijk."Toch vond Lukkien dat de tweede treffer, net als de eerste, te voorkomen was geweest als zijn spelers hadden ingegrepen. Bij de eerste goal mag Messaoud zomaar voor zijn man komen en is er totaal geen druk op de man die de voorzet geeft en bij de tweede is er ook geen druk op de bal en heeft Koolwijk, in de rebound, drie meter de ruimte om in te schieten. Meedogenloos zijn. Dat hebben we al vaker gezegd, maar dat is wel het verhaal."Het plan van Lukkien werkte in de tweede helft perfect. De oefenmeester bracht Alexander Bannink voor Tim Siekman en kreeg door die omzetting veel meer grip op het duel. De goal van Anco Jansen was dan ook volkomen verdiend. "Daarna was het wachten op de 2-0. We hadden allemaal het idee dat die goal ook eerder zou vallen dan de gelijkmaker. Daarom waren we ook wel even van slag na de 1-1", aldus Keziah Veendorp. "Toch kregen we daarna weer voldoende grip en ook kansen, maar miste de scherpte."Die scherpte miste de thuisclub dus ook bij twee grote kansen van Excelsior in de laatste twintig minuten. Eerst kreeg El Hamdaoui al een megakans in de omschakeling, na notabene een corner van Emmen en in de laatste minuut van de reguliere speeltijd viel uit de tweede kans de tweede goal. "Of we in die momenten dan die derde centrale verdediger missen? Nee, dat is het niet", aldus Veendorp en Lukkien. "We zijn met voldoende mensen in de eigen zestien, maar dan moet je wel de situatie herkennen en ingrjipen. Dat heeft niets te maken met het feit of we dan met drie centrale verdedigers spelen of juist niet."