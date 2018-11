Deel dit artikel:













Collectief verzet raad Tynaarlo tegen gaswinning Noord-Drenthe De gaswinning bij Marsdijk (foto: NAM)

Het toestaan van gaswinning in elf gasvelden in Noord-Drenthe schiet in het verkeerde keelgat bij de gemeenteraad van Tynaarlo.





Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte onlangs bekend dat de NAM de komende tien jaar 1,5 miljard tot 3,5 miljard kubieke meter gas wil halen uit de volgende elf gasputten: Assen, Assen-Zuid, Een, Eleveld, Vries-Noord, Vries-Centraal, Vries-Zuid, Witten, Witterdiep, Zevenhuizen en Zevenhuizen-West.



Het besluit stuitte meteen op veel verzet. Zo gaat de actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu naar de Raad van State en is een petitie tegen de gaswinning inmiddels bijna achthonderd keer ondertekend. En ook de gemeenteraad is dus niet blij met het plan.



Tegen het instemmingsbesluit van de minister kan tot en met 27 december bezwaar worden gemaakt bij de Raad van State.



