Minder muskusratten gevangen dit jaar De dieren worden gevangen omdat ze in dijken, oevers en kades graven (foto: Pixabay.com)

Dit jaar verwacht waterschap Hunze en Aa's 2.500 muskusratten te vangen. Dat is bijna 700 minder dan het jaar daarvoor.

De populatie van de muskusratten neemt al langer sterk af. In 2012 ving het waterschap bijvoorbeeld nog 13.000 muskusratten.



Het aantal gevangen beverratten neemt wel toe. Beverratten komen oorspronkelijk uit Duitsland en hebben in Nederland geen natuurlijke vijanden.



Het vangen van muskusratten, maar ook beverratten is nodig omdat de dieren in dijken, oevers en kades graven. Die raken daardoor verzwakt en kunnen gedeeltelijk of helemaal instorten.