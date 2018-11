Deel dit artikel:













Opleiding voor zij-instromers in de zorg Opleiding voor zij-instromers in de zorg (foto:Robin Utrecht/ANP)

Interzorg en het Drenthe College beginnen volgend jaar een opleiding voor zij-instromers in de zorg.

Het gaat om 75 plaatsen in de functie van helpende. In februari 2019 beginnen de eerste 25 mensen die een overstap willen maken naar een functie in de zorg.



De zij-instromers krijgen een contract van minimaal 24 uur per week, waarvan ze 8 uur onderwijs volgen. De opleiding duurt een jaar. Zowel mensen zonder diploma als met en opleiding uit een andere sector komen in aanmerking.



Mensen die belangstelling hebben kunnen terecht op informatiebijeenkomsten die op 4 en 6 december worden gehouden.