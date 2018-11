Vijf vragen over cybercrime

Een speciale zitting vandaag in de rechtbank van Groningen. Meerdere zaken van internetcriminaliteit, waaronder vier Drentse zaken, komen hier vandaag voor de rechter. Bijvoorbeeld het ontregelen van een koelsysteem van een supermarkt, inbreken in iemands e-mailaccount of de server van Mediamarkt.

Officier van justitie Dirk ten Boer legt uit wat de speciale zitting inhoudt en waarom ze dit doen."Bij cybercrime moet je denken aan normale criminaliteit dat mogelijk wordt gemaakt door het gebruik van computers. De wijze waarop de criminaliteit wordt gepleegd, verandert daarmee.""Het personeel moet anders geschoold worden. Diegene die de opsporing doet, moet kennis hebben over hoe de techniek werkt, maar ook de manier waarop computers met elkaar communiceren, de manier waarop het gebruikt kan worden. Daar moeten we wel meer van weten. De wetgever heeft daarnaast een aantal artikelen gemaakt waarop bijvoorbeeld het hacken of het stelen van gegevens vanaf 1 januari strafbaar wordt.""We hebben een groep bedrijven uitgenodigd om te zien hoe met strafrecht wordt omgegaan in dit soort zaken. Dat heeft een tweeledig doel. Enerzijds dat bedrijven zien dat wij cybercriminaliteit serieus nemen. Wij zien op dit moment dat maar 8 procent van de feiten die gepleegd worden, dat daar aangifte van wordt gedaan. En anderzijds hebben wij die ICT-bedrijven ook nodig omdat daar veel kennis zit die wij ook graag willen horen om te kunnen begrijpen wat er gebeurt.""Dat cijfer komt uit een onderzoek van het CBS, dat is een algemeen cijfer. En wij hebben sterk de indruk dat mensen toch denken dat ze domme dingen hebben gedaan en het daarom niet vertellen. Maar dat is helemaal niet waar. De phisingmails zijn tegenwoordig zo goed nagemaakt dat het helemaal niet dom is als je er in trapt, als dit dan gebeurt dan is het heel verstandig om gewoon aangifte te doen.""Dat is moeilijk te zeggen. Als het criminaliteit is die ongeveer op dezelfde manier gepleegd is als de traditionele manier, dan zullen de straffen ongeveer gelijk zijn. Als je diefstal pleegt dan krijg je daar een bepaalde straf voor, maar als je diefstal pleegt via cybercrime dan krijg je daar niet gelijk een andere straf voor. Dus die zullen ongeveer gelijk zijn."