Amateurspeurders met prikstokken op zoek naar Willeke Dost

Ze laten niet los, Ab Bruintjes en Jan Huzen, de amateurspeurders die de vermiste Willeke Dost hoe dan ook willen vinden. Het duo wil nu op 15 december met vrijwilligers met 150 prikstokken het weiland doorzoeken achter de boerderij van het pleeggezin waar Willeke tot haar verdwijning, in januari 1992, woonde.

De prikactie volgt na de graafactie twee weken geleden op een deel van hetzelfde perceel, waarbij politie en justitie uiteindelijk niets aantroffen.Bruintjes en Huzen doen de graafactie van twee weken geleden af als 'een showafgraving'. "Wij eisen van het Openbaar Ministerie dat er binnen een maand zeer zorgvuldig met professionele partijen gezocht wordt op het land achter de boerderij. Er zijn meer dan voldoende aanwijzingen dat Willeke daar begraven is. Inmiddels is 30 procent van het weiland doorzocht, 70 procent niet. Dat gaan wij dus doen met prikstokken. Wij willen het hele weiland door, anders blijft maar boven de markt zweven dat ze daar ligt", zegt Bruintjes.Met de prikstokken willen ze op zoek naar plekken waar verstoorde grond is. "We hebben contact gehad met grafdelvers: die geven aan dat de prikstokken bij ongeroerde grond er niet makkelijk ingaan, maar bij verstoorde grond wel. Dat kan een indicatie zijn dat er iets begraven ligt."Ondertussen hebben de mannen zelf al een datum geprikt om met vrijwilligers het weiland af te zoeken. "De 150 prikstokken liggen klaar, en de aanmeldingen stromen binnen." Ze laten zich in elk geval niet wegsturen 'als kleine schooljongens', melden ze op hun speciale Facebookpagina 'Zoektocht Willeke Dost'.Volgens Bruintjes is het geen probleem om het terrein te betreden, ook al is dat nog altijd eigendom van de familie Mulders, het pleeggezin waar Willeke vijf jaar zat tot haar verdwijning. "We hebben dat juridisch uitgezocht, er staat geen afzetting omheen, dus we kunnen er gewoon op. Tenzij ze ons via een schriftelijke verklaring kenbaar maken dat het niet mag. En schade die we aanrichten, moeten we herstellen. Dat gaan we dan doen."De graafactie door politie en justitie gebeurde twee weken geleden onder druk van 'maatschappelijke onrust', zo gaf de politie toe, omdat Ab Bruintjes en Jan Huzen zelf dreigden te gaan graven, en daarvoor ook voldoende vrijwilligers hadden. Het duo wilde zelf op een verdachte locatie gaan graven, waar eerder speurhonden waren aangeslagen en waar een grondradar verstoorde beelden had aangegeven. Politie en justitie konden weinig anders dan zelf opdracht geven te gaan graven. Dat gebeurde op twee locaties, maar volgens deskundigen lag er niks, omdat er na een gedeeltelijke afgraving geen sprake zou zijn van verstoorde grond.Politie en Justitie hebben volgens Bruintjes nadien niets meer van zich laten horen. "Dat valt me vies tegen, ik had minstens verwacht dat ze met ons de zaak even zouden evalueren."Op de nieuwe prikactie hebben politie en justitie nog niet richting Bruintjes en Huzen gereageerd. RTV Drenthe heeft de politie inmiddels ook om commentaar gevraagd op de aankomende prikactie, maar tot op heden is er nog geen reactie.