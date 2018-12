Soort van de maand: de zang van een klapekster

December staat bij ons in het teken van de klapekster. Samen met Heel Drenthe Zoemt, Staatsbosbeheer en IVN Regio Noord zetten we deze zeldzame vogel in het zonnetje. Deze week meer over de zang van de klapekster.

De klapekster is een zangvogel, net als veel vogelsoorten. Meer dan de helft van de vogels is namelijk een zangvogel. Zangvogels onderscheiden zich ten opzichte van andere vogels doordat hun 'spraakorgaan', de syrinx goed ontwikkeld is.Ook al is de klapekster een zangvogel, je hoort hem zelden zingen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat hij vooral in de winter in ons land verblijft. Een klapekster heeft zijn eigen zang, maar kan ook andere vogels nadoen.Een klapekster maakt net als een uil braakballen. Als je hebt ontdekt, waar de klapekster graag over de heide zit te kijken of misschien in welke den hij overnacht kun je zoeken naar klapeksterbraakballen.Als je de braakbal uitpluistonderzoek je wat het voedsel van deze vogel is geweest. Je kunt overblijfselen van oorwurmen, kikkers, kevers, vogels en muizen verwachten.