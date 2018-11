Deel dit artikel:













Oeps: begrazingsbedrijf plaatst hek midden op mountainbikeroute in Emmen Het hek zorgt ervoor dat schapen niet kunnen ontsnappen (Foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Als fietsers uit het bos komen. stuiten ze ineens op het hek (Foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

In Emmen is op de ATB-route bij de Grote Rietplas een verplaatsbaar hek neergezet. Daarmee kan schaapskudde die daar rondloopt niet ontsnappen, maar het levert gevaar op voor de fietsers.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Het is belachelijk", zegt fietser Karel Eggen, die daar gisteren langs kwam.



Tussen de heuvels in

Volgens Eggen is het levensgevaarlijk dat juist het hek op dat gedeelte van de route staat. "Het is nadat je een heuvel afkomt, op een technisch gedeelte, voordat je weer een heuvel op gaat."



Normaal gesproken rijdt de fanatieke fietser daar snel de heuvel af, maar gisteren toevallig niet. "Er fietste een man voor mij dus ik hield me in. Maar hij ging de heuvel af en fietste tegen het hek aan en viel hard. Ik moest zelf ook oppassen dat ik niet viel."



Waarom het hek daar is neergezet, is onduidelijk. "Een collega van mij vertelde dat hij zag dat er gewerkt werd aan het hek en hij heeft er wat van gezegd. Maar diegene heeft daar niks mee gedaan."



Ook op de uitgang van de route staat het hek. "Dat is niet het ergste, want dan is er nog wel een hoekje waar je uit kan. Maar dat het op de officiële route, die met pijlen aangegeven is, staat, snap ik niet."



'Over twee dagen zijn de schapen weg'

De ongeveer veertig schapen zijn van Natuurbegrazing Bannink. "De fietsers kunnen er nu toch langs", zegt een medewerker die op locatie bezig is. Fietser Eggen spreekt dit tegen. "Ernaast fietsen is bijna geen optie, want het is een knollenveld."



Navraag bij het bedrijf levert ook geen antwoord op over de persoon die het hek plaatste. "Ik zal eens op locatie gaan kijken, zelf heb ik het hek er niet neergezet. Maar de schapen zijn hier over twee dagen weg, dan zijn we klaar hier", verzekert een medewerker van Bannink.