Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sportcast #16: FC Emmen moet Michiel Kramer halen Sportcast #16: FC Emmen moet Michiel Kramer halen (foto: RTV Drenthe)

In deze podcast over sport blikken verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma terug op de nederlaag van FC Emmen tegen Excelsior (1-2). Waar lag het aan? Systeem, kwaliteit of gewoon scherpte? En waarom gaat het publiek vijf minuten voor tijd al naar huis? Tot slot: moet FC Emmen proberen om Michiel Kramer in de winterstop te verleiden tot terugkeer naar de eredivisie? Verder een terugblik op het amateurvoetbal: Hoogeveen leed een pijnlijke nederlaag tegen MSC, Elim is als enige Drentse club nog ongeslagen en trainer André Mulder keert volgend seizoen terug bij Germanicus.

Gasten

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

Leo Wassing



Abonneer je op deze podcast

De Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.











Andere podcasts

Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)Leo WassingDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.