'We gaan het record zeker terugpakken'

De Belgische stad Landen is sinds gisteren zijn wereldrecord schoentje zetten kwijt. Winkelcentrum De Weiert in Emmen is er mee aan de haal gegaan.

In Emmen werden 2.190 schoentjes gezet. Het oude record stond op 1.966 schoenen.Wethouder Gino Debroux van Landen vat het verlies van het record sportief op. "Het is jammer voor ons natuurlijk, maar leuk voor Emmen, en dan vooral de kinderen in Emmen. Want Sinterklaas is een kinderfeest. Wij hebben vorig jaar heel veel kinderen blij kunnen maken en een leuke dag bezorgd en ik hoop dat dat in Emmen ook het geval was."Dat er in Emmen misschien een klein beetje vals is gespeeld door ook schoenen van een schoenenwinkel te gebruiken mag volgens Lebroux de pret niet drukken. "Bij ons liep iedereen aan het eind ook op kousen op de straat en hadden ouders hun schoenen er bij gezet. Je zet toch alles op alles om het record binnen te halen. Ik vind het wel ludiek dat een schoenenwinkel meehelpt. Dat mag."Volgens Debroux laat Landen het er niet bij zitten. "We zijn het record nu wel kwijt, maar we gaan zeker overwegen om het record terug te pakken. Misschien niet meteen volgend jaar, maar anders het jaar daarop. Het record van Emmen is zeker haalbaar denk ik. We zullen super gemotiveerd zijn."