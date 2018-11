Deel dit artikel:













Ouders kunnen geboorteaangifte in WZA tekenen De geboorteaangifte kan meteen worden afgehandeld (foto: WZA)

Vanaf morgen kunnen ouders in Assen hun geboorteaangifte meteen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen afhandelen.

Tot nu toe moeten ouders voor het zetten van de handtekening een afspraak maken in het gemeentehuis, vanaf morgen kan de akte nog dezelfde dag in het ziekenhuis ondertekend worden.



Dit is vooral handig als ouders niet in dezelfde gemeente wonen als waar hun kindje is geboren. Door de sluiting van de afdeling verloskunde in Hoogeveen in oktober, heeft de afdeling verloskunde van het WZA het drukker gekregen. Zo opende het WZA een mobiele verloskamer om de verwachte extra toeloop van zwangere vrouwen uit de regio op te vangen.