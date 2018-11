Oud-No Surrender-baas Henk Kuipers komt weer niet vrij

Henk Kuipers blijft vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Groningen vandaag.

Vorige week pleitte advocaat Roy van der Wal voor de vijfde keer om zijn cliënt vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak, maar dit verzoek is vandaag opnieuw afgewezen.De feiten waarvan Kuipers wordt verdacht zijn volgens het Openbaar Ministerie te ernstig. Zo zit de voormalig leider van No Surrender uit Emmen vast omdat hij wordt verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en mishandeling.Vorige week werd ook een verzoek gedaan voor het opheffen van de voorlopige hechtenis van Theo ten V. uit Klazienaveen. Ook dit verzoek werd vandaag afgewezen.De rechtszaak tegen de vier leiders van de motorclub, waaronder Kuipers en Theo ten V., wordt op zijn vroegst pas in juni inhoudelijk behandeld