Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hackers krijgen gevangenis- en werkstraffen opgelegd Er werden vandaag verschillende cybercrimezaken behandeld door de rechter (foto: RTV Drenthe)

De politierechter in Groningen stond vandaag volledig in teken van cybercrime. Daarbij ging het onder meer over het hacken van een klantenbestand, het inbreken van een computer en het manipuleren van een koelingssysteem. Acht verdachten stonden terecht, waarvan de helft uit Drenthe komt.

Een 52-jarige man uit Exloo kreeg 80 uur werkstraf opgelegd. Hij lag met zijn ex-vrouw in een vervelende scheiding. Begin vorig jaar brak hij in op haar computer en las haar mail op afstand. Hierdoor kwam hij ook achter de nieuwe relatie van zijn vrouw.



'Ernstige vorm van staling'

De officier van justitie sprak van stalken in de ernstige vorm en eiste een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De man kreeg een werkstraf van 80 uur opgelegd. De rechter hield hierbij rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man.



Koelsysteem manipuleren

Een 48-jarige oud-werknemer van een koeltechniekbedrijf in Hoogeveen manipuleerde vanuit Noorwegen, waar hij bij een vriendin verbleef, het koelingssysteem van een supermarkt. De man was drie maanden eerder ontslagen en stuurde zijn ex-baas van het bedrijf in Hoogeveen een boze mail daarover. Hij beschikte nog over de inloggegevens en wijzigde het alarmsysteem dat pas aansloeg bij een te hoge temperatuur.



In het koelingssysteem lagen kwetsbare producten, waaronder medicijnen. De politie kwam door het IP-adres erachter wie de zaak manipuleerde. De officier van justitie eiste zes maanden cel. De rechter hield het op vier maanden gevangenisstraf.



Opwachten postbode

Een ander bedrijf, een electronicabedrijf in Emmen, werd ook het slachtoffer van cybercrime. Twee jongens van 18 en 17 jaar uit Emmen hackte hun klantenbestand.De jongens kraakten het account van een klant en bestelden op zijn naam twee paar dure oortjes als koptelefoons.



De oortjes werden op een oud-adres van de 18-jarige gebracht. De jongens wachtten de postbode op. Het pakje konden zij direct weer afstaan aan de agenten, die eveneens stonden te wachten. Beide jonge Emmenaren kregen 60 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd.