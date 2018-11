Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kjeld Nuis op shortlist voor Sportman van het Jaar Nuis na zijn gouden race in de Gangneung Oval (Foto: EPA/Kimimasa Mayama)

SPORT - Schaatser Kjeld Nuis uit Emmen is genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar 2018. Die titel wordt jaarlijks toegekend door NOC*NSF aan een sporter die dat jaar een bijzondere sportprestatie heeft laten zien.

Nuis won dit jaar tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang de eerste twee Olympische gouden medailles in zijn carrière: op de 1.00 en de 1.500 meter. Vorige week boekte de Emmenaar in Japan zijn eerste wereldbekerzeges van het seizoen.



Drents tintje

Op de shortlist voor de Sportploeg van het 2018 is ook een vleugje Drenthe te vinden. Het Nederlands dameshandbalteam, met daarin voormalig E&O-speelster Louis Abbingh, maakt kans op de titel. Roeister Ilse Paulis (ex-Dalense) en Madeleine Meppelink (ex-Emmense) staan ook, met hun sportpartner, op de lijst.



Daarnaast een klein feestje in Zwartemeer voor Hurry Up-handballer René Jaspers. Zijn vader, biljarter Dick Jaspers, veroverde dit jaar voor de vierde keer de wereldtitel driebanden en maakt net als Nuis kans om Sportman van het Jaar te worden.



Uitreiking

De winnaars van de verkiezingen worden voor vijftig procent gekozen door topsporters en alle bondscoaches en voor de andere vijftig procent door een vakjury. Op 19 december worden tijdens het Sportgala van NOC*NSF de winnaars bekendgemaakt.