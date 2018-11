TEVV geeft voetbalstrijd 2e Exloërmond niet op

De voetbalsoap in 2e Exloërmond lijkt een nieuwe fase in te gaan. Ook de slapende vereniging TEVV wil volgend jaar weer gaan spelen op het plaatselijke sportpark. Nu zijn de velden het domein van het afgesplitste De Treffer ’16.

Hendrik Bolk hoort tot de harde kerm van TEVV. Zijn vader en ooms richten de club meer dan 80 jaar geleden op. Maar twee jaar geleden splitste een flink aantal leden zich af. Er was onvrede over de koers en de verkoop van het clubhuis, dat inmiddels tot dorpshuis in omgebouwd. De Treffer ’16 werd geboren en de verdeeldheid in 2e Exloërmond was een feit.Leden van De Treffer ’16 laten het dorpshuis en de bijbehorende faciliteiten als toiletten en kleedkamers nu links liggen. Omkleden gebeurt in de verderop gelegen sporthal, plassen doen ze bij hoge nood in de bosjes en de spullen van de club liggen her en der opgeslagen. De gemeenteraad van Borger-Odoorn bepaalde dat er op korte termijn noodvoorzieningen moeten komen voor voetbalclub.Maar volgens Hendrik Bolk hoeft het zo ver niet te komen. “Wij, de voetballers, horen hier op het sportpark thuis, hier ligt onze historie.” Hij wil volgende maand een bijeenkomst organiseren en hoopt iedereen weer samen te kunnen brengen onder de paraplu van het aloude TEVV. “Meer dan 80 jaar TEVV blaas je niet zo even weg. We moeten bij elkaar komen, dat is zeker voor onze kinderen een must.”Voorzitter Wim Hospers van De Treffer ’16 reageert met enige verbazing op de woorden van Bolk. “Een wederopstanding van TEVV? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Vrijwel alle spelers zitten bij ons. En hun naam is flink beschadigd.”Wethouder Niek Wind wil niet al te veel vooruitlopen op de mogelijke ontwikkeling dat volgend jaar twee rivaliserende voetbalclubs op het sportpark willen spelen. “Voorlopig voer ik uit wat de gemeenteraad mij heeft meegegeven en dat is zorgen voor een tijdelijke oplossing. Ik denk dat dit geluid vanuit TEVV een oplossing niet dichterbij brengt. Maar het is niet onmogelijk dat er weer leden overstappen.”Intussen schrijft het bestuur van De Treffer ’16 in een brief aan de gemeente nog niet tevreden te zijn over de noodvoorzieningen waaraan nu wordt gewerkt. De club vindt het onvoldoende dat er toiletten, verlichting en kleedruimte komt, maar wil ook dat de velden voor onbepaalde tijd aan De Treffer ’16 worden toegekend. Ook wil de club compensatie voor het missen van kantine-inkomsten. Niek Wind: “Er zit lucht tussen wat de raad heeft bepaald en wat de club wil.”