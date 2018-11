Deel dit artikel:













Politie wil niet opnieuw zoeken in weiland naar Willeke Dost De politie heeft geen aanwijzingen dat Willeke Dost in het weiland ligt (Foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

De politie gaat niet opnieuw zoeken naar Willeke Dost in het weiland achter de woning van waaruit ze in 1992 verdween. "Het is klaar voor ons daar op die plek. We hebben geen nieuwe aanwijzingen verder, er is al twee keer gezocht, daarmee houdt het voor ons op", aldus politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

Geschreven door Margriet Benak





De politie onderneemt verder geen actie tegen de mannen en hun aangekondigde prikactie, zegt Hogeveen, "maar we doen wel een dringend beroep op ze om nog eens goed over hun plannen na te denken." De politie reageert daarmee op de aangekondigde prikactie, die amateurspeurders Ab Bruintjes en Jan Huzen willen houden op 15 december met 150 prikstokken. Ze willen het hele weiland afzoeken, omdat ze nog altijd vermoeden dat daar de stoffelijke resten van Willeke Dost liggen.De politie onderneemt verder geen actie tegen de mannen en hun aangekondigde prikactie, zegt Hogeveen, "maar we doen wel een dringend beroep op ze om nog eens goed over hun plannen na te denken."