Politie wil niet opnieuw zoeken in weiland naar Willeke Dost [update]

De politie gaat niet opnieuw zoeken naar Willeke Dost in het weiland achter de woning van waaruit ze in 1992 verdween. "Het is klaar voor ons daar op die plek. We hebben geen nieuwe aanwijzingen verder, er is al twee keer gezocht, daarmee houdt het voor ons op", aldus politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

De politie reageert daarmee op de aangekondigde prikactie, die amateurspeurders Ab Bruintjes en Jan Huzen willen houden op 15 december met 150 prikstokken. Ze willen het hele weiland afzoeken, omdat ze nog altijd vermoeden dat daar de stoffelijke resten van Willeke Dost liggen.Volgens politiewoordvoerder Hogeveen is er al zoveel in de omgeving rond de boerderij gezocht, dat opnieuw zoeken geen zin heeft. "We hebben er alles aan gedaan om duidelijkheid te krijgen over die locatie, ook met de laatste graafactie is niks concreet aangetroffen. En hoever ga je dan met zoeken in de omgeving. Zonder concrete aanwijzingen houdt het op een gegeven moment op", aldus Hogeveen.De politie onderneemt verder geen actie tegen de mannen en hun aangekondigde prikactie, zegt Hogeveen, "maar we doen wel een dringend beroep op ze om nog eens goed over hun plannen na te denken." Bovendien is het terrein in eigendom van het pleeggezin Mulders, zegt de politiewoordvoerder, "en die geven geen toestemming. Het is andersmans perceel, dus daar mag je niet zomaar op. Doen ze dat wel, dan zijn de consequenties ook voor hun rekening", besluit Hogeveen.Initiatiefnemer Ab Bruintjes reageert woedend op de reactie van de politie. "Wat een vreemde manier weer van communiceren. We hebben niets gehoord van de politie. Via de website van RTV Drenthe moeten we vernemen dat ze verder niks gaan doen. Ze hebben onze telefoonnummers, ze hadden ons toch even kunnen bellen. Of in elk geval op zijn minst de tante van Willeke, Klaasje Wopken. Die heeft ook niets gehoord", briest Bruintjes.Bruintjes laat weten de actie met prikstokken op 15 december gewoon door te zetten. "Zoals de politie nu reageert, daarmee haal je de kou niet uit de lucht. Wij gaan door, en gaan daar in het weiland met onze gele hesjes aan met zijn allen prikken. En de consequenties, zoals die boete van 140 euro voor het onrechtmatig betreden van iemands terrein, die nemen we dan op de koop toe", besluit Bruintjes.