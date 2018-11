Deel dit artikel:













DigiDetox-jongeren 'overleven' week zonder mobieltje Zes jongeren leefden een week lang zonder telefoon (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe)

De jongeren die meededen aan DigiDetox in Emmen mogen weer op het internet. Een week lang gingen zes jongeren offline. Geen mobieltje, tablet of tv. Om 10.00 uur vanochtend kwamen de telefoons weer uit de telefoonkluis.

Geschreven door Martijn Klungel

Zodra de telefoons weer eigendom zijn van de jongeren, beginnen de telefoons te ringelen. "Wow, 2.000 gemiste berichten", zegt Thomas-Timo Bruinsma als hij zijn telefoon opstart. De telefoon van zijn buurvrouw loopt zelfs helemaal vast.



Afkicken

Het was afzien afgelopen week: "Ik heb geen zweethandjes gehad en ook niet lopen trillen op bed, maar het is wel degelijk afkicken", zegt Thomas-Timo. "Je zit in de trein en je moet opeens iets anders doen dan muziek luisteren en een appje sturen."



Theater

De jongeren hoopten inspiratie op te doen tijdens deze telefoonloze week. Ze zitten namelijk in 'theater-tussenjaar' bij theatherschool Loods13. Het heeft zijn vruchten afgeworpen: "We zijn met goede ideeën gekomen tijdens deze week zonder telefoons. We merken dat als je productief wil zijn, dat het dan beter is dat je geen telefoon bij je hebt", vertelt Femke Torensma.



Veranderingen

Een half uur lang nadat de telefoons weer in hun bezit zijn, kunnen ze niet van hun telefoon afblijven. Toch kijken sommige leerlingen wel anders naar hun mobieltje: "Wat een gek ding is het eigenlijk. Ik ga hem denk ik wel minder gebruiken", zegt Thomas-Timo.



Of de 'DigiDetox' de toneelstukken ook gaat verrijken is te zien op woensdag 28 november. Dan presenteren de jongeren namelijk hun eerste toneelstuk in het theater van Loods13.