Natascha uit Zeijen met André Kuipers aan de slag voor Kinderboekenweek Natascha Stenvert maakt de illustraties in het prentenboek van de Kinderboekenweek (Foto: Kinderboekenweek)

Samen met ruimtevaarder André Kuipers maakt Natascha Stenvert uit Zeijen het prentenboek van de Kinderboekenweek 2019. Stenvert neemt de illustraties voor haar rekening.

Dat werd vanmorgen in het bijzijn van tientallen kinderen bekendgemaakt in Het Spoorwegmuseum in Utrecht. Anna Woltz schrijft het Kinderboekenweekgeschenk.



'Superblij'

Het thema van deze 65ste editie luidt 'Reis mee', met de focus op vervoer. Stenvert is 'superblij' dat ze de illustraties mag maken. "En ook dat ik het nu naar buiten mag brengen, want ik wist het al een tijdje."



André het astronautje

De Assense werkt samen met Kuipers, die zich over de tekst van het prentenboek ontfermt. Met hem maakte ze al vijf prentenbroeken van 'André het astronautje'. Stenvert zegt dat het fijn samenwerken is met Kuipers. "Het is een heel aardige man. We voelen elkaar goed aan en hebben heel gekke invallen. Daar maak ik dan weer creatieve tekeningen bij."



De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en vindt volgend jaar plaats van woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober. Het Kinderboekenweekgeschenk krijgen bezoekers van de boekhandel cadeau bij een besteding van tenminste 10 euro aan kinderboeken.