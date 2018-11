'Nederlandse Formule 1-race wordt in mei 2020 gehouden'

Formule 1-organisator Formula One Management Limited (FOM) heeft op de voorlopige kalender van 2020 een plek ingeruimd voor een grand prix in Nederland. Mocht er een Nederlandse race komen, dan zal die waarschijnlijk in mei plaatsvinden

Dat hebben bronnen bij de afsluitende race in Abu Dhabi tegenover de website Formule1.nl gezegd.Zandvoort geniet de voorkeur. Indien dat geen haalbare kaart blijkt, wordt het Assen. Na Vietnam, dat onlangs al bevestigd werd, wordt Nederland de tweede ‘nieuwe’ stop op de Formule 1-kalender van 2020. 35 jaar geleden was voor het laatst een Formule 1-race in Nederland.Zandvoort heeft de beste papieren, vanwege de historie en nabijheid van Amsterdam. De FOM heeft dat circuit-eigenaar prins Bernhard van Oranje per brief ook laten weten. De discussie rondom de toewijzing gaat er nog steeds fel aan toe. Voorzitter van het TT Circuit Arjan Bos ging er afgelopen weekend in het programma WNL op Zondag nog in discussie met oud-F1-coureur Jan Lammers.Probleem met Zandvoort is dat er diverse aanpassingen nodig zijn om aan de strenge noodzakelijke eisen van de internationale autosportfederatie (FIA) te kunnen voldoen. In Assen hoeven slechts enkele aanpassingen worden gedaan en de draaiboeken liggen al klaar. Ook is de financiering van het TT Circuit al gedekt.