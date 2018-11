Deel dit artikel:













Kerkklok in Rolde luidt te vroeg: 'Het is twee voor twaalf' De kerkklok in Rolde luidt zaterdag om 11.58 (foto: Google Streetview)

Inwoners van Rolde die zaterdag denken dat de kerkklok van de Jacobuskerk te vroeg luidt, zitten ernaast. De klokken klinken om 11.58 in plaats van 12.00 uur om een statement te maken tegen de klimaatverandering. "Het is twee voor twaalf."

"Ja, dat is vanwege de uitdrukking. Er dreigt gevaar, maar het is nog niet te laat", zegt dominee Jan Bos. De actie sluit aan bij het initiatief van Greenpeace. De milieuorganisatie roept kerken door heel het land op om mee te doen, om te laten blijken dat het roer om moet en er meer moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan.



"Ik vind het grappig dat ze dit samen met de kerken doen", zegt Bos. "Na beraad besloten we hier ook aan deel te nemen."



De dominee verwacht niet dat iedereen in Rolde doorheeft dat de klokken twee minuten te vroeg luiden. "Ik denk dat de aandacht in de media meer teweeg brengt dan de daadwerkelijke actie. Om 11.58 uur denken de meesten waarschijnlijk 'die is een beetje van slag'."