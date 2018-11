Deel dit artikel:













Jan Dekker loot vrouw op WK Darts Jan Dekker ontmoet Lisa Ashton op WK (Foto: RTV Drenthe/Archief)

DARTS - Jan Dekker speelt in de eerste ronde van het WK tegen Lisa Ashton. De Engelse won vier keer het World Professional Darts Championship.

Voor het komende WK is de nieuwe regel doorgevoerd dat er minimaal twee vrouwen mee moeten doen. Dekker speelt zijn eerste pot dus tegen één van die twee dames. De andere vrouw die meedoet is Anastasia Dobromyslova uit Rusland.



Mervyn King

In de eerste ronde spelen 64 spelers voor een plaats in de tweede ronde, waar de top 32 van de wereld instroomt. Mocht Dekker winnen dan is Mervyn King zijn volgende tegenstander. King is als negentiende geplaatst.



Het WK is dit jaar uitgebreid van 72 naar 96 spelers, zodat er bijna op iedere dag zowel een middag- als avondsessie is. In totaal wordt er in Londen gestreden om 2.500.000 pond aan prijzengeld, met 500.000 pond voor de winnaar.



Het PDC World Darts Championship 2019 wordt gehouden van 13 december tot en met 1 januari in Alexandra Palace in Londen.