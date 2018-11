Deel dit artikel:













Auto slaat over de kop na botsing op Rondweg Emmen De auto sloeg over de kop na een botsing met een andere auto (foto: Persbureau Meter)

Op de Rondweg bij Emmen is vanavond een auto over de kop geslagen na een botsing met een andere auto.

Hierbij raakte een man licht gewond. Hij is gecontroleerd in de ambulance. Of hij naar het ziekenhuis is overgebracht is, net als de oorzaak van het ongeluk, nog niet bekend.



De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd.