Glasvezel buitengebied Emmen 'is er bijna, maar nog niet helemaal' Glasvezel in het buitengebied van Emmen 'is er bijna' (foto: Glasvezel De Wolden)

Nog ruim vijftien procent en dan kan er glasvezel aangelegd worden in het buitengebied van Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Nog één week heeft het bedrijf Glasdraad de tijd om de teller op de benodigde vijftig procent te krijgen. Dat zijn in het buitengebied van de gemeente Emmen 550 huishoudens.



Stond de teller nog op 29 procent vorige week, is dat nu 35 procent. Inwoners blijken te aarzelen en pas op het laatste moment te kiezen, concludeert projectleider Martijn Betlem van GlasDraad.



'Men neemt de tijd'

"Ik denk dat we toch met z'n allen gewend zijn om tot het laatste moment te wachten. Ik zie dat ook bij andere projecten", aldus Betlem. "Maar men moet ook wel een behoorlijke beslissing nemen. Het is niet goedkoop, je moet 1.815 euro betalen voor een aansluiting of een maandelijks variant kiezen. En daarna bij de provider nog een pakket. Er zijn dus een aantal denkmomenten en daar neemt men de tijd voor."



De 1.815 euro voor de aansluiting, blijkt een drempel. "De aansluiting is duurder, maar wij vragen dit bedrag. Het gebied in Emmen is heel groot. We moeten al gauw honderden meters graven."



Traag internet beu

Er zijn ook genoeg inwoners die het trage internet beu zijn. Zo ook David Sulter uit Roswinkel. "Ik heb heel slecht internet, daar kan ik niks mee en daar kan je niet mee naar de toekomst."



"Een serie kijken op YouTube of Netflix lukt niet. Van mijn buren hoor ik dat huiswerk versturen naar school ook niet lukt. Daar ben je zo uren mee bezig", aldus Sulter, die smacht naar glasvezel en dus ambassadeur is geworden.



Inloopbijeenkomsten

De stichting snel internet buitengebied Emmen (SIBE) gaat de kar trekken en heeft er alle vertrouwen in dat de vijftig procent gehaald wordt na zaterdag. Deze week staat daarom in het teken van inloopbijeenkomsten, om mensen over de streep te trekken.



"We horen veel verhalen van die heeft zich aangemeld, die komt langs of die gaat zich nog aanmelden", zegt Sulter. "Ik heb er alle vertrouwen in. Als het lukt gaat zeker de vlag uit bij mij thuis, dan kan ik eindelijk normaal internetten."



"We zijn er bijna, maar nog niet helemaal", besluit Betlem.