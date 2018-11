CDA kiest Henk Jumelet definitief als lijsttrekker

Henk Jumelet is weer lijsttrekker voor het CDA in Drenthe. De huidige CDA-gedeputeerde is vanavond unaniem als lijstaanvoerder gekozen op de CDA-ledenvergadering voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart.

Jumelet (56) uit Erica is voor de tweede keer lijsttrekker voor het CDA Drenthe. Daarvoor was hij wethouder van de gemeente Emmen. Hij is blij dat hij weer unaniem gekozen is, waaruit volgens hem blijkt dat de leden vertrouwen in hem hebben.Jumelet heeft onder meer landbouw, natuur en plattelandsontwikkeling in portefeuille. Beleidsterreinen waar volgens hem de komende jaren nog veel werk in verzet moet worden, maar waarin volgens het CDA ook veel bereikt is. "Landbouw staat weer stevig op de agenda, regiodeals zijn binnengehaald en we zetten ons met velen in voor ons prachtige Drentse landschap", aldus het CDA.Vooral op landbouwgebied is er de komende jaren nog veel werk aan de winkel, met name als het gaat om verduurzaming van de melkveehouderij. Jumelet wil daar graag mee aan de slag, zo liet hij in september al weten toen hij zich opnieuw kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap.De rest van de CDA-kandidatenlijst is ook vastgesteld. Tweede op de lijst is het huidige Statenlid Bart van Dekken uit Zuidwolde, gevolgd door Ceciel Mentink uit Gieterveen. Het voormalig CDA-raadslid van Aa en Hunze is de eerste en ook enige vrouw bij de eerste acht kandidaten op de lijst.Het CDA heeft nu zes zetels in de Staten. Vierde op de kandidatenijst is zittend Statenlid Siemen Vegter uit Assen, op nummer vijf staat Gert Jan Zuur uit Oosterhesselen; huidig fractievoorzitter van het CDA Coevorden. Statenlid Henk Reinders uit Nieuweroord is op plek zes te vinden. Pas op tien staat er weer een vrouw: voormalig CDA-raadslid Thilla Franken uit Assen.Huidig CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten Riëtte Wollerich uit Neuw-Buinen stopt na één periode in de Staten. Zij legt haar prioriteren na de verkiezingen bij haar nieuwe baan, en bij haar gezin.