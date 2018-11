Weerstand vanuit Tynaarlo tegen Drents-Groningse fietssnelweg

Dorpsbelangen Tynaarlo is niet blij met de plannen voor de fietssnelweg tussen Assen en Groningen. Kritiekpunten: er is een te grote impact op het landschap en het verkeer wordt een stuk onveiliger.

Tussen Assen en Groningen legt de provincie een fietssnelweg aan, zodat fietsers een stuk sneller tussen de steden kunnen reizen. Daarmee wil de provincie forenzen verleiden tot het nemen van de fiets, in plaats van de auto. Fietsers komen op de fietssnelweg weinig obstakels tegen, waardoor ze sneller door kunnen fietsen. Volgens de huidige plannen loopt de fietssnelweg van Groningen naar Assen parallel aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal.

Niet dat Dorpsbelangen tegen de fietssnelweg is. Die moet er gewoon komen. Alleen met de precieze plek van het nieuwe snelle fietspad is Dorpsbelangen niet gelukkig en ook het proces laat te wensen over."Een groot deel van de fietssnelweg loopt door de gemeente Tynaarlo, maar onze gemeente is bijna niet betrokken bij het proces. Ondertussen gaat de provincie voortvarend door met het ontwikkelen van de plannen", zegt voorzitter van Dorpsbelangen Anketrien Schillhorn van Veen.Het landschap ondergaat volgens Dorpsbelangen een grote verandering, vooral doordat het karakteristieke zandpad langs het kanaal geasfalteerd moet worden. Ook is het volgens Schillhorn van Veen gevaarlijk om fietsers van die route gebruik te laten maken."Nu gebruiken boeren die route om van en naar hun percelen te komen, maar op de fietssnelweg moeten ze die weg gaan delen met fietsers. Die landbouwvoertuigen zijn net zo breed als de fietssnelweg moet worden."Helemaal vreemd vindt Dorpsbelangen het dat er geen gebruik wordt gemaakt van de al bestaande fietsroute van Assen naar Groningen. Die voert langs of door dorpen als Vries, De Punt en Eelde. In de nieuwe plannen voor de fietssnelweg rijden fietsers voornamelijk langs weilanden, woonwijken, industrie en de A28."De provincie wil toeristen trekken met de fietssnelweg, maar die komen dan helemaal niet door de Drentse dorpen als je alleen maar langs de A28 fietst. Er is volgens mij ook nooit een doelgroepenonderzoek gedaan naar hoeveel gebruik ervan gaat worden gemaakt", zegt de voorzitter.Aanstaande donderdag is er in Vries in het hotel Wapen van Vries een inloopbijeenkomst van de provincie, waar iedereen vragen gaat stellen. "Daar kijken we sceptisch en afwachtend naar uit. Ik ben benieuwd of de provincie onze bezwaren serieus neemt."