't Forum in Assen verkocht: winkelpassage eraf en stadswoningen op zuidkant

Het door leegstand geteisterde winkelcentrum 't Forum in Assen wordt verkocht. De nieuwe eigenaar, Vastgoed Groningen Projectontwikkeling, wil er snel mee aan de slag. Op het zuidelijke deel komt woningbouw op de winkels en voor de noordkant met overdekte winkelpassage volgt zeer waarschijnlijk sloop.

"Dat is in elk geval één van onze scenario's. We gaan erover in overleg met de gemeente", zegt toekomstig eigenaar Thijs van Bree, directeur van Vastgoed Groningen Projectontwikkeling. "En dat traject van overleg willen we zo snel mogelijk opstarten. Maar het is wel duidelijk dat de verhuur in dat deel slecht loopt."Wat er precies voor in de plaats komt, kan Van Bree nog niet zeggen. "Dat hangt af van wat de wensen zoal zijn, en hoe de zichtlijnen naar de andere winkelstraten er vanaf het Koopmansplein weer uit komen te zien. Maar er ligt in elk geval al een binnenstadsplan met het idee voor open zichtlijnen naar de aangrenzende Oudestraat en Ceresstraat", aldus Van Bree.Deze week wordt de koop definitief gesloten door Vastgoed Groningen Projectontwikkeling met verzekeraar Interpolis, de huidige eigenaar van het zieltogende winkelcentrum maar onderdeel van moederbedrijf Achmea. Op naam komt het dan van Forum Vastgoed BV, dat gisteren officieel is opgericht.'t Forum, dat pal aan het Koopmansplein ligt aan de oostzijde, kampt al jaren met leegstand. Vooral het noordelijk gedeelte dat tegen de oostkant van het voormalige V&D-pand is aangebouwd, is een zorgenkindje.Toen het winkelcentrum in de jaren negentig opende, kwam op de eerste etage de bibliotheek Assen te zitten die veel publiek naar 't Forum trok. Toen de bieb in 2012 verhuisde naar De Nieuwe Kolk, begon de grote leegloop. Op de begane grond in de passage huisde ook lange tijd een postkantoor. Toen dat vertrok, kwam de klad er helemaal in.Van Bree noemt aankoop van 't Forum 'een mooie kans in Assen die ineens voorbij kwam'. "We hadden onze focus vooral op de stad Groningen gericht, en nog niet op Assen. We wilden dat wel, want Assen lift ook flink mee op de woningmarkt. En we hadden al naar andere locaties in Assen gekeken, maar da werd het niet. Totdat dit voorbij kwam."Vastgoed Groningen Projectontwikkeling is vooral geïnteresseerd in herontwikkeling van binnenstedelijke projecten. 't Forum past volgens Van Bree 'prima in dat plaatje'.Voor de zuidkant van het winkelcentrum, met ondermeer Lunchcafé Plein 10, heeft het vastgoedbedrijf voor de bovenste verdieping grootse woningbouwplannen. "In elk geval willen we snel van start met stadswoningen op de eerste laag. Maar daarbovenop willen we nog zeker één of twee bouwlagen erbij met woningen", vertelt Van Bree. Volgens hem laat het huidige bestemmingsplan twee extra bouwlagen in elk geval toe."De nieuwe binnenstadsvisie gaat uit van een levendiger stadscentrum, ook in de avonduren, met sociale controle. Als je woningbouw op die plek mogelijk maakt, brengt dat meer leven in de brouwerij", zegt Van Bree.Met zijn nieuwe Forum Vastgoed BV hoopt hij medio volgend jaar al met de eerste bouwwerkzaamheden te kunnen beginnen. "In elk geval zodra de omgevingsvergunning er is. Maar we kunnen dat deel volgens mij vlot oppakken."