Onbewaakte overwegen over vijf jaar weg

Uiterlijk over vijf jaar zijn er geen onbewaakte spoorovergangen meer. Ze worden beveiligd, of ze worden opgeheven. Mogelijk komen er ook flitspalen bij overwegen om roekeloos gedrag van weggebruikers terug te dringen.

Nul slachtoffers door ongevallen op spoorovergangen, wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Ze gaat afspraken maken met gemeenten, provincies, belangenverenigingen en spoorbeheerder ProRail. Daarnaast moet een landelijk bemiddelaar ervoor zorgen dat het opheffen of beveiligen van overwegen vlotter verloopt.Er zijn nog 135 onbewaakte overgangen, nadat er de afgelopen jaren al zo'n 25 zijn verdwenen of beveiligd. Om hoeveel spoorwegovergangen in Drenthe het gaat, is onduidelijk. Eerder bekeek ProRail onder meer de veiligheid van vijf onbewaakte spoorwegovergangen in Drenthe. Het ging om twee spoorwegovergangen in de buurt van Hooghalen, één overgang bij Hoogeveen, één in de buurt van Ruinerwold en één op het traject Zwolle - Emmen.Van Veldhoven: "Hoewel Nederland bij de koplopers hoort als het gaat om overwegveiligheid, is elk ongeval op een overweg er voor mij één te veel. Overwegen die niet zijn beveiligd door spoorbomen en bellen zijn gewoon niet meer van deze tijd.''Eind dit jaar wordt bekeken of flitspalen bij overwegen kunnen helpen bij het terugdringen van risicovol gedrag.