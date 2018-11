Deel dit artikel:













Kledingbank Hoogeveen in financieel zwaar weer De kledingbank in Hoogeveen zit in financieel zwaar weer (foto: archief RTV Drenthe)

Zorgen voor de kledingbank in Hoogeveen. Structureel komt daar 4.000 euro per jaar te weinig binnen en daardoor dreigt de kledingbank in de financiële problemen te belanden.

Volgens voorzitter Arnaud Bottenheft ontstaan de problemen doordat overgebleven kleding voor weinig geld als bulk wordt verkocht aan andere partijen. "De kiloprijs is enorm gedaald. Dat komt doordat de prijs van gebruikte kleding op de wereldmarkt is ingestort. Het is dus een wereldwijd probleem op de textielmarkt."



Structureel probleem

Bottenheft denkt dat het aantrekken van de economie zorgt voor een tekort. "Er is zoveel textiel op de wereld. En er wordt zoveel weggegooid en weggedaan door mensen. Dus de prijs voor textiel gaat drastisch omlaag.'



De kledingbank kan het probleem niet zelf oplossen. "Het probleem is structureel en wereldwijd. We hebben ook geen andere bron van inkomsten als kledingbank. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en draaien op giften. Mensen die hier kleding komen halen, kunnen het niet betalen. Dus betalen voor kleding kan geen oplossing zijn. Subsidie vragen bij de gemeente hebben we al gedaan maar daarvoor komen wij niet in aanmerking."



Opheffen

Bottenheft verwacht dat de kledingbank over twee tot drie jaar noodgedwongen moet stoppen. "We hebben wel geld gespaard, dus we kunnen het tekort nog bijpassen. Maar ik schat in dat als het doorgaat zoals het nu gaat, dan moeten wij binnen twee tot drie jaar liquideren."