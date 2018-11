Julian Daling is eerste baby die in WZA is aangegeven bij de burgerlijke stand

Hij hoefde er de deur niet voor uit en kon gewoon op zijn stoel, naast het bed van zijn vrouw blijven zitten. Henri Daling uit Rolde zette vanochtend als eerste vader in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zijn handtekening onder de geboorteakte van zijn zoon Julian.

Daling had gisteren al online de geboorteaangifte gedaan en hoefde vandaag alleen nog maar een handtekening zetten. Tot vandaag moesten ouders daarvoor een afspraak maken op het gemeentehuis."Ja echt heel fijn, onze zoon is te vroeg geboren en heeft daarom nazorg nodig. Het is fijn dat ik nu gewoon bij mijn gezin kan blijven en niet weg hoef", zegt de kersverse papa enthousiast.Het WZA heeft samen met de gemeente Assen vijf medewerkers van de afdeling Verloskunde opgeleid die tijdens kantooruren de geboorteaangifte kunnen afhandelen.