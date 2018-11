Deel dit artikel:













Tom Hendrikse naar EK cross Tom Hendrikse naar EK cross (foto: website Tom Hendrikse)

ATLETIEK - Tom Hendrikse (20) uit Assen is geselecteerd voor het EK cross in Safaripark Beekse Bergen in Tilburg. Tijdens de Warandeloop plaatste hij zich afgelopen weekend. Hij was de derde Nederlander in de categorie tot 23 jaar.

Geschreven door Karin Mulder

"Het was best nog even spannend. Gisteren kreeg ik het bevrijdende telefoontje. Vorig jaar kreeg ik te horen dat ik niet mee mocht. Nu had ik het gevoel dat het wel goed zat, maar er zijn zoveel regeltjes. Dus ik ben heel blij dat ik mee mag", laat Hendrikse weten.



Bij de individuele onderdelen wordt bij het EK ook een landenklassement opgemaakt. Hiervoor tellen de beste drie prestaties per land mee. Nederland vaardigt in totaal 26 atleten af.



EK atletiek 10.000 meter

Hendrikse traint bij RTC Noord en is lid van AAC'61. Hij wist zich vorig jaar ook al te plaatsen voor het EK atletiek voor junioren op de 10.000 meter. Hij finishte als elfde.