Voedselbanken profiteren nog steeds van RTV Drenthe-actie (foto: Margreet Gort/RTV Drenthe)

De voedselbanken in Drenthe profiteren nog steeds van de actie die RTV Drenthe vorig jaar heeft gehouden.

Met het geld dat in de actieweek is ingezameld, mochten de vier voedselbanken in Drenthe nog voor zo’n 22.000 euro aan producten kopen.



Ze bestelden van alles: variërend van pasta en rijst tot blikken soep en groenten. Vanochtend werd een deel van de producten bij de voedselbank in Emmen afgeleverd.



Voorzitter Harrie Timmerman is blij verrast. "Geweldig, wat een fantastische aanvoer voor onze voedselbank. Onze klanten profiteren van de actie en de inzet van RTV Drenthe."



De omroep houdt in december opnieuw een grote voedselbankactie. Die loopt dit jaar van 8 tot en met 14 december.