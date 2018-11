Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Boomgaard bij Oude Veenhoop in Smilde in ere hersteld De Oude Veenhoop in Smilde (foto via Fruitgilde Smilde)

In Smilde is een groep vrijwilligers druk bezig om een boomgaard van vroeger te herstellen.

Het gaat om de boomgaard bij de voormalige herberg De Oude Veenhoop. Het initiatief komt van het Fruitgilde Smilde.



Eetbaar dorp

"Wij zijn inmiddels al met ons derde project bezig. We wilden een eetbaar dorp maken van Smilde. We hebben nu twee projecten klaar. Maar dit derde is heel omvangrijk: het voormalige Appelhof van De Oude Veenhoop", vertelt Hannie Idema van het Fruitgilde Smilde.



"De Oude Veenhoop was een enorme herberg. Daar kwamen de rentmeesters van de Amsterdamse eigenaar van de Smildeger venen. Die kwamen kijken of het werk wel goed uitgevoerd werd. Ze reisden met paarden en moesten dus overnachten. Daarom werd de Oude Veenhoop gebouwd."



Subsidie

Idema vervolgt: "Het is een markant punt van het dorp. Vroeger zaten er een moestuin en een appelhof bij. Wij wilden graag de oude appelhof weer in de benen krijgen. De gemeente was ook enthousiast over het plan. Ze heeft het hele terrein ontbost, opgehoogd en gedraineerd. We hebben veel medewerking van ze gehad. Wij hebben de Rabobank een subsidie gevraagd en die hebben we gekregen. Van dat geld hebben we de bomen gekocht."



In totaal worden 24 bomen geplant. Vooral appelbomen, maar ook wat peren. De bomen worden vandaag en morgen aangeplant. Morgen krijgen de vrijwilligers hulp van basisschoolkinderen.