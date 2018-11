'Koopmansplein als hart van de stad Assen'

"We gaan er alles aan doen om het Koopmansplein het hart van de stad te laten worden. We willen hierbij de winkelroutes herstellen, want als je op dit moment de passage inloopt word je niet blij."

Dat zegt Thijs van Bree, de nieuwe eigenaar van het door leegstand geteisterde winkelcentrum ’t Forum in Assen. De directeur van Vastgoed Groningen Projectontwikkeling wil zo snel mogelijk aan de slag met het winkelcentrum.Een van de scenario’s is volgens Van Bree woningbouw op de winkels op het zuidelijke deel van het winkelcentrum. Hoeveel appartementen er moeten komen is nog niet bekend. Maar Van Bree is ervan overtuigd dat er veel behoefte aan is, want het is volgens hem een prachtige plek om te wonen.Er moet volgens de nieuwe eigenaar wel gekeken worden naar de gevels op de eerste verdieping, want in verband met de huidige plannen kan het zijn dat hier veranderingen in gemaakt moeten worden. "We staan nog aan het begin en we koesteren de rust met de ondernemers. We hebben eerst een omgevingsvergunning nodig voor de plannen en dan streven we ernaar om vanaf de tweede helft van 2019 te kunnen starten", zegt Van Bree.Bij voorzitter Henk van Hooft van de binnenstadsorganisatie Vaart in Assen roept de verkoop in eerste instantie vragen op. "Het heeft vermoedelijk wel een impact, want er moet minder winkelruimte komen, maar de vraag is of dit dan de juiste oplossing is. Bovendien hangt het ook af van de invulling die er gaat komen en daar heb ik nu nog geen inzicht in. Het zou mooi zijn als het positief uitpakt en dat er een situatie ontstaat die we altijd al hadden willen hebben, maar dat is nog afwachten."Ook Herre van Goor van MKB Retail Assen weet nog niet precies wat de plannen zijn, maar volgens hem zijn de prominente gevelwanden van het Koopmansplein erg belangrijk."Dit staat in verband met de renovatie van het Koopmansplein. Het zou voor ons een rampscenario zijn als de gevelwanden er dusdanig slecht uit gaan zien dat niemand daar gelukkig van gaat worden. Verder kan ik me voorstellen dat het pand geschikt is voor woningen, maar misschien zijn er nog andere geschikte doeleinden. De gemeente Assen zal hier een grote rol in spelen", zegt van Goor.