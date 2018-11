Koerier met 93 kilo aan xtc-pillen gepakt op A28 bij Assen

Een 32-jarige man uit Groningen werd vorig jaar juli bij Assen aangehouden met 93 kilo xtc-pillen in zijn bestelbusje, zo bleek vandaag in de rechtbank in Assen.

Hij werd tijdens een verkeerscontrole op de A28 betrapt. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de pillen een straatwaarde van miljoenen euro’s.De man zou vandaag voor de rechter in Assen verschijnen, maar de zaak ging door een fout van het Openbaar Ministerie (OM) niet door. Een verdachte moet zijn dagvaarding, waarop de strafbare feiten staan, minstens dertig dagen voor een zitting ontvangen. Het OM had hem te laat verstuurd. Dat gebeurde in september ook al. Ook toen ging de zaak daarom niet door.Volgens de officier van justitie Pieter van Rest wist de Groninger wel dat de zaak diende en had hij er gewoon kunnen zijn. Maar de rechtbank gaf advocaat Jan Vlug gelijk dat het OM fout zat. De dagvaarding is daarom niet geldig.Vlug zegt dat zijn cliënt een koeriersbedrijf heeft en zich van geen kwaad bewust was toen hij op 22 juli vorig jaar op de A28 bij Assen reed. "Hij bracht een pakketje van A naar B. Wat er in de dozen zat, wist hij niet."De politie zette zijn busje aan de kant voor een controle. De man gaf de agenten toestemming om zijn lading te bekijken. Toen werden de honderdduizenden pillen ontdekt. Destijds bracht de politie naar buiten dat het om 47 kilo ging. Dat blijkt achteraf niet te kloppen.Van Rest laat weten dat hij niet gelooft dat de Groninger niks van de lading wist. Volgens hem was de verdachte met de lading vertrokken bij een McDonalds en op weg naar een ander filiaal van de fastfoodketen. Welke filialen is onduidelijk.Advocaat Vlug wil niet zeggen van waar naar waar de man onderweg was. "Dat komt tijdens de rechtszaak." Wel laat hij weten dat zijn cliënt nooit eerder met justitie in aanraking is geweest.Wanneer de zaak nu wordt behandeld, is nog niet bekend.