Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bedreigde wulp is vogel van het jaar 2019 2019 is het jaar van de wulp (foto: Pixabay.com)

Volgend jaar wordt het jaar van de wulp. Dat hebben Sovon en de Vogelbescherming bekendgemaakt. De Drentse broedvogel heeft het moeilijk en staat hoog op de Rode Lijst, de lijst met vogels die het lastig hebben of met uitsterven worden bedreigd.

Hoewel de wulp in Europa nog vrij veel voorkomt, neemt het aantal wel af. In Nederland heeft de steltloper het erg zwaar. De broedpopulatie nam tussen 1990 en 2015 met 40 procent af en de soort is praktisch verdwenen uit de Hollandse duinen en binnenlandse heide- en hoogveengebieden.



Toch weet de vogel zijn plekje in Drenthe nog wel te vinden, maar ook hier heeft hij het zwaar. De wulp heeft tegenwoordig zijn plekje gevonden op open graslanden en dat is niet zonder gevaar. Wulpen broeden namelijk op de grond en maken hun nest in hoog gras.



In actie

Om de wulp te beschermen maaien boeren veelal om de nesten heen. Maar dat zorgt er ook voor dat het nest sneller door roofdieren, zoals kraaien en vossen, wordt opgemerkt.



Hierop besloten Landschapsbeheer Drenthe en werkgroep Grauwe Kiekendief in actie te komen. Afgelopen broedseizoen plaatsten ze daarom twaalf nesten met een stroomdraad. En met succes, van de twaalf beschermde nesten, kwamen er in negen eieren uit.



Jaar van de wulp

Ook de Vogelbescherming en Sovon komen volgend jaar in actie voor de grootste steltloper van Nederland. Ze hebben de wulp tot vogel van 2019 gekozen.



Sovon gaat onder andere extra tellingen houden om meer inzicht te krijgen over de verspreiding van de vogel. Ook worden de gegevens van de afgelopen jaren opnieuw bekeken om te kijken hoe de wulp beter kan worden beschermd.