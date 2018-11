'Ik word niet serieus genomen door ProRail'

Als het aan het kabinet ligt, zijn er over vijf jaar geen onbewaakte spoorovergangen meer in Nederland. Jan Huisjes uit Wijster woont bij zo'n onbewaakte overweg en moet vier keer het spoor over als hij de auto neemt.

"Als je die kant op kijkt, zie je geen trein aankomen. Als je in de auto zit, zie je helemaal niks. Ik moet ook de hekken open doen. En ze mogen niet openblijven, dus moet ik ze weer dichtdoen. Ik moet dus vier keer over het spoor voordat ik aan de overkant ben met de auto", zegt Huisjes.Huisjes woont al zijn hele leven in de boerderij aan de onbewaakte spoorovergang. "De treinen rijden hier 140 kilometer per uur. En er razen minimaal acht personentreinen per uur voorbij. Als je de goederentreinen en lege passagierstreinen meetelt, zit je soms op twaalf per uur."Voor Huisjes is het pad de enige mogelijkheid om naar huis te komen. Een andere mogelijkheid is er niet. "Of ik moet dwars door het land heen en dat lukt niet met de auto. En dit speelt al sinds twaalf jaar terug, toen een inspecteur van ProRail langskwam. Hij vond het een zooitje. Onverantwoord, zonder hekken en andreaskruisen. 'Dat kan niet meer', zei de inspecteur toen. 'Daar moet wat aan gebeuren'. Maar nu zijn we twaalf jaar verder en er zijn alleen waarschuwingsbordjes geplaatst."Als mogelijke oplossing oppert Huisjes om een weg aan te leggen dwars door zijn land. "Geen probleem, als daarmee de veiligheid wordt vergroot. Maar er worden zoveel eisen gesteld als ik een weg door mijn land wil hebben.""De weg loopt dan naar een zandweg toe", vervolgt Huisjes. "Maar dan hebben ze een probleem, want een zandloopkevertje moet over die zandweg kunnen. Als die zandweg verhard wordt, heeft dat kevertje geen plaats meer om over te steken. Als ik dan toch die weg over moet, mag ik het beestje op mijn grond wel platrijden, maar niet over die zandweg heen. Dat is een stukje beschermd natuurgebied."Staatssecretaris Stientje van Veldhoven trekt 64 miljoen euro uit om binnen vijf jaar een einde te maken aan het concept van de onbewaakte overgang in Nederland. "Iedere overweg beveiligen of weghalen kost al minimaal een half miljoen euro. Als er 135 overwegen zijn, dan heb je niet genoeg aan 60 miljoen euro. Mij uitkopen zou de beste oplossing zijn, maar dat wil niet omdat ze daar zogenaamd geen centjes voor hebben. Ik mag er geen cent beter van worden", zegt Huisjes.Volgens hem is beveiligen uiteindelijk de simpelste oplossing. "Maar dat kost ook geld. Iedere overweg is er één te veel, zeggen ze. Het liefst hebben ze helemaal geen overwegen meer. Dat is het streven. Uitkopen of beveiligen, dat is voor mij het meest realistisch. Maar dat willen ze niet. Ik word niet serieus genomen door ProRail, want zij zijn twaalf jaar geleden begonnen met het circus. Nu zeggen ze dat ík ben begonnen. Omdat ik zogenaamd ben begonnen, willen zij niet betalen. Daar zit 't nu op vast. Ik zie het wel. Ik wacht wel af wat er gaat gebeuren, ik maak mij er persoonlijk niet meer druk om."