Drents persoonsbewijs WOII in bieb blijkt schoolproject [update] Het gevonden persoonsbewijs (foto: Bibliotheek Hoorn/Facebook)

Even leek het erop dat er in de bibliotheek in het Noord-Hollandse Hoorn een bijzondere vondst was gedaan met een Drents tintje.





Het persoonsbewijs zou op naam staan van Femie Schnieders. Ze was op 29 maart 1922 geboren in Emmen.



Facebookoproep

De bibliotheek stond voor een raadsel en zette een berichtje op Facebook. Maar wat blijkt nu? Het gaat om een schoolproject en het gevonden persoonsbewijs stamt helemaal niet uit de Tweede Wereldoorlog.



Op het Facebookberichtje kwamen meerdere reacties binnen. Een oplettende lezer zag dat de stempel op het bewijs van het Zuiderzeemuseum is. Het museum blijkt een scholenproject te hebben, waarbij leerlingen een persoonsbewijs uit de oorlog moeten namaken. En dat is dus best goed gelukt!



