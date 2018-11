Drents persoonsbewijs uit WOII duikt op in bibliotheek Hoorn

Een bijzondere vondst met een Drents tintje in de bibliotheek in het Noord-Hollandse Hoorn.

Tussen een van de boeken is een persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Medewerkers staan voor een raadsel, schrijft NH Nieuws Het persoonsbewijs staat op naam van Femie Schnieders. Ze is op 29 maart 1922 geboren in Emmen.Het papiertje werd op 24 november 1943 getekend in Enkhuizen. Nu 75 jaar later is het teruggevonden tussen de bladzijden van een bibliotheekboek. Omdat het bewijs al drie maanden geleden is gevonden, weet de bieb niet meer uit welk boek het papiertje kwam rollen.