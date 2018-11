RvS beslist volgend jaar over apotheekvergunning Annen

De Raad van State beslist begin volgend jaar of huisarts Erna Haaijer in Annen een vergunning krijgt om medicijnen te leveren.

Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en Apotheek Zuidlaren zijn hier tegen. De minister vindt dat Haaijers patiënten naar Zuidlaren moeten, want apothekers hebben voorrang op apotheekhoudende artsen.Tientallen jaren leverde de huisartsenpraktijk medicijnen aan patiënten in Annen, totdat de arts die hier een vergunning voor had vertrok. Haaijer probeerde de vergunning op haar naam te krijgen, maar het ministerie verbood vervolgens de medicijnverkoop aan patiënten in Annen.Huisarts Haaijer is inmiddels gestopt met de apotheek, omdat die niet meer rendabel was. Er is in de huisartspraktijk in Annen wel een uitgiftepunt voor andere apothekers. Ze wil echter weer een vergunning zoals voor de naamswijziging en won hierover een rechtszaak bij de rechtbank Noord-Nederland.In hoger beroep zal er worden gekeken naar het zogeheten deelgebiedenbeleid van het ministerie. Hoewel Annen maar gedeeltelijk binnen 4,5 kilometer van Zuidlaren ligt, valt de kern onder de apotheek in Zuidlaren. De minister wil namelijk geen grens in een straat. "We willen niet dat het ene huisnummer wel bij de huisarts medicijnen kan krijgen en het huisnummer aan de overkant van de straat niet", zei een woordvoerder van Medische Zorg. Alles valt dan onder Zuidlaren, omdat apothekers voorrang hebben.Uitspraak van de Raad van State volgt.