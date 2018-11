Pas boetes voor wildparkeren in Borger als plan klaar is

Het is een doorn in het oog van velen: het wildparkeren op het plein bij de kerk in Borger.

Daarom wordt er door de gemeente Borger-Odoorn en andere betrokken partijen gewerkt aan een plan als het gaat om parkeren in het centrum van Borger.Momenteel wordt er al gewerkt aan het herinrichten van straten in het centrum. Wethouder Nynke Houwing hoopt dat dat in het voorjaar afgerond is."Het liefst zie ik het plein zonder auto's", aldus Houwing. "Dan komt de kerk ook helemaal tot zijn recht. We kijken ook of er bijvoorbeeld een extra blauwe zone nodig is."Eerder trok raadspartij PvdA al eens aan de bel, die zich afvroeg wanneer de gemeente Borger-Odoorn nou eens ging handhaven. Ook vond de partij de regels omtrent het parkeren onduidelijk.De gemeente kon niet eerder zomaar handhaven, omdat zij geld via de gemeenteraad moest vrijmaken voor een BOA, een buitengewone opsporingsambtenaar. Inmiddels is dit wel gebeurd.Omdat er momenteel nog in het centrum gewerkt wordt aan de weg en niet alle parkeergelegenheden beschikbaar zijn, gaat de gemeente pas handhaven als het nieuwe parkeerplan er ligt en gecommuniceerd is."Als we nu gaan handhaven, kunnen we bijvoorbeeld het verwijt krijgen dat er niet genoeg andere parkeerplaatsen beschikbaar zijn", zegt burgemeester Jan Seton, die over handhaving gaat. "We gaan één lijn trekken."