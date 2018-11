Deel dit artikel:













College Borger-Odoorn wil vaker de dorpen in Het college van de gemeente Borger-Odoorn (foto: RTV Drenthe)

Wat vaker op bezoek in de dorpskernen, dat is het streven van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn.

Geschreven door Janet Oortwijn

Uit een evaluatie van de gemeente blijkt dat het college de bezoeken wil verdubbelen. Nu bezoekt het gemeentebestuur alle dorpskernen één keer per bestuursperiode. Dat moet straks twee keer worden.



"We horen dan echt wat er in het dorp leeft", zegt wethouder Albert Trip.



"Dat horen we nu ook wel, ook via dorpsbelangen", vertelt burgemeester Jan Seton. "Maar deze bezoeken voorzien echt in een behoefte. Het kan op diverse onderdelen beter."



Efficiënter

Tijdens een dorpsbezoek gaan de burgemeester en wethouders het dorp in tijdens een middagprogramma. De avond wordt ingevuld als een vrije avond, waar dorpsbewoners langs kunnen komen en kwijt kunnen wat ze willen.



"We zouden bijvoorbeeld concreter en sneller een terugkoppeling kunnen geven", aldus Seton. Maar ook wil de gemeente bijvoorbeeld van tevoren al een aantal vragen hebben, zodat het college op een bezoek antwoord kan geven. "We kunnen nooit op alles antwoorden, maar we kunnen het misschien nog wat efficiënter maken."